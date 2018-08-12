В Мордовии пенсионерка стала жертвой мошенницы, покупая мёд

В Лямбирском районе неизвестная мошенница ограбила 80-летнюю пенсионерку.

Недавно в дом к 80-летней жительнице Лямбирского районе пришла ранее незнакомая ей женщина. Нежданная гостья сообщила пенсионерке, что она по просьбе её дочери привезла пять трехлитровых банок с мёдом и попросила заплатить за данный продукт. Незнакомка верно назвала имя родственницы старушки и тем самым заставила пенсионерку поверить в правдоподобность рассказанной истории.

В итоге пострадавшая заплатила женщине 23 тыс. рублей. Затем старушка позвонила дочери, от которой узнала, что на самом деле она никого не просила отвезти матери мёд. Кроме того, выяснилось, что мошенница привезла пенсионерке не мёд, а продукт, визуально похожий на него.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф