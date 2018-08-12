В Ельниковском районе горел нежилой дом

В одном из сел Ельниковского района Республики Мордовия произошло возгорание нежилого дома.

В ночь на 12 августа над селом Новое Кадышево раздался вой пожарных сирен. На улице Мусы Джалиля произошло возгорание нежилого дома. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 96 квадратных метров.

К счастью, в результате данного пожара никто не пострадал.

Из-за чего загорелся дом, пока что неизвестно. В качестве наиболее вероятной причины пожара в настоящее время рассматривается умышленный поджог.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru