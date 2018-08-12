В Саранске столкнулись три автомобиля

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Указанное происшествие произошло утром 12 августа на пересечении улиц Гагарина и Коммунистической. По указанному адресу не смогли разъехаться три автомобиля.

Транспортные средства получили серьезные повреждения.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, в настоящее время неизвестно.

Из-за чего произошло столкновение транспортных средств, предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции. По предварительной информации, машины врезались друг в друга вследствие того, что один из водителей не уступил дорогу другим участникам движения.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo