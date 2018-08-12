В Дубенском районе произошел масштабный пожар

В одном из сел Дубенского района Республики Мордовия произошел масштабный пожар.

Вечером 11 августа жители села Чиндяново стали свидетелями масштабного пожара. На улице Светской загорелся сеновал, расположенный возле дома №111. В кратчайшие сроки пламя распространилось на площади 180 квадратных метров.

По предварительной информации, вследствие данного инцидента никто не пострадал.

Пожарным удалось не допустить распространение пламени на расположенные поблизости жилые дома.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru