В Рузаевке в ДТП пострадал человек

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Днем 11 августа водитель автомобиля, марка которого неизвестна, двигаясь по улице Строительной, не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство на полном ходу вылетело с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

В результате данного ДТП был травмирован один человек. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшим, в настоящее время ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине автомобилист не сумел справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru