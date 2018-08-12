В Зубовой Поляне загорелся автомобиль

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В Зубовой Поляне произошло возгорание автомобиля.
Поздним вечером 11 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Гражданской произошел пожар. Загорелся автомобиль, который был припаркован недалеко от дома №8, расположенного по указанному адресу. Площадь распространения пламени составила полтора квадратных метра.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
В настоящее время в качестве наиболее вероятной причины воспламенения транспортного средства рассматривается техническая неисправность.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru