Уникальные турниры в онлайн казино Вулкан

Вы можете не только играть онлайн в казино Вулкан на слотах. Посетителям предоставляется возможность посоперничать друг с другом за звание лучшего игрока. Для этого на сайте проводятся турниры: регулярно с денежным призом. Участие в них может принять любой геймер, зарегистрированный на сайте клуба. Турниры проводятся от лица казино и имеют строго определенную тематику. Например, приурочены к праздникам, к важным событиям. Это делает игровой процесс значительно увлекательнее. Наконец, каждый из нас желает доказать всем вокруг, что он – лидер в любой ситуации. В том числе, в соревновательных этапах.

Как проводится турнир в Вулкане?

О начале соревнований объявляется заранее. Вы также можете подписаться на рассылку новостей, чтобы быть в курсе. В турнирах задействованы только определенные игровые автоматы – не все. Обязательно ознакомьтесь с условиями, которые изложены в описании. Что нужно знать о проведении турниров клубом «Вулкан»?

Существует несколько видов соревнований: недельные, ежемесячные и квартальные. Чем длительнее продолжительность турнира, тем больше награда.

Не имеет значение, выигрываете ли вы или нет на избранных слотах турнира. Главная задача – набирать игровые баллы, на основании которых строится рейтинг игроков.

Учет баллов ведется ежесекундно и отображается в онлайн турнирной таблице, которая публикуется непосредственно на сайте, чтобы геймеры видели прогресс.

К моменту окончания турнира десятка лидеров рейтинга сможет разделить призовой банк между собой в соответствии с тем, какие места игроки заняли. В онлайн казино Вулкан минимальный размер вознаграждения в турнирах составляет 50000 рублей.

Если ваш счет открыт в долларовом эквиваленте, то сумма будет зачислена в долларах по текущему курсу. Полученный выигрыш можно использовать на собственное усмотрение: обналичить, делать ставки на автоматах и пр. Как победить в турнире? Самое главное – активность. К примеру, если вы участвуете в еженедельном турнире, то к победе вас приблизит игра все 7 дней.

Вам нужно, как можно чаще и больше делать ставок на тех автоматах, которые участвуют в акции. Помните, что засчитываются не количество выигранных спинов, а количество сделанных ставок. В случае победы, все ваши расходы обязательно окупятся. Наконец, вы сможете доказать всем остальным игрокам, что лучше и успешнее вас, нет никого в игровом зале "Вулкан".