Жительница Саранска получила ушиб, упав в салоне автобуса

В Саранске девушка получила ушиб в результате падения в салоне автобуса.

Указанный инцидент произошел вечером 12 августа в Ленинском районе города. Мужчина 1966 года рождения, управлявший пассажирским автобусом марки МАЗ, двигаясь по улице Энгельса, резко затормозил. По указанной причине в салоне транспортного средства упала пассажирка 1992 года рождения.

Пострадавшая была доставлена в ГБУЗ РМ «РКБ №4». Медики диагностировали у девушки ушиб. После оказания помощи пострадавшую отпустили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку по факту данного ДТП.

Источник: гибдд.рф