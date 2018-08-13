В Мордовии пожар уничтожил 40 тонн угля

В Темниковском районе Республики Мордовия загорелся склад.

Днем 12 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в поселке Веселый произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что полыхает склад, принадлежащий индивидуальному предпринимателю. Внутри склада хранился уголь.

Огонь уничтожил навес и 40 тонн угля на общей площади 260 квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания, в настоящее время неизвестно. Не исключено, что имело место неосторожное обращение с огнем.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru