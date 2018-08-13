В Саранске по вине невнимательного водителя троллейбуса пострадала пенсионерка

В Саранске пенсионерка выпала из троллейбуса.

Происшествие произошло вечером 12 августа по адресу – улица Веселовского. По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения, находившийся за рулем троллейбуса, отъезжая от остановки, забыл закрыть заднюю дверь, вследствие чего из салона транспортного средства выпала пассажирка 1937 года рождения.

Пострадавшая получила ушиб. Женщине было рекомендовано пройти наблюдение у врача в поликлинике по месту жительства.

В данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту происшествия.

По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф