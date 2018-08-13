В Саранске по причине ДТП пострадал человек

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал человек.

Ранним утром 11 августа водитель автомобиля, марка которого неизвестна, проезжая мимо дома №47, расположенного по адресу – улица Осипенко, не сумел справиться с управлением, вследствие чего машина, резко изменив траекторию движения, врезалось в ограждение.

В результате данного происшествия телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине автомобилист не смог справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru