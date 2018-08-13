Мэр Саранска распорядился активнее проводить ревизию земель, находящихся вдоль дорог

Мэр Саранска Петр Тултаев распорядился активнее проводить ревизию муниципального имущества и земель, которые находятся вдоль автомобильных дорог.

13 августа во время оперативного совещания, которое проходило в стенах городской администрации, Петр Тултаев заявил о том, что муниципальное имущество и земли, находящиеся вдоль автомобильных дорог по адресам – Северо-Восточное и Лямбирское шоссе, а также улицы Косарева и Титова, необходимо чаще подвергать ревизии.

Мэр города поручил чиновникам составить список муниципального имущества и земель, которые могут быть интересны представителям малого бизнеса, с указанием площади и стоимости.

После составления указанного списка, по словам Петра Тултаева, будут проведены торги.

Источник: adm-saransk.ru