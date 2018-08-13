Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Мэр Саранска распорядился активнее проводить ревизию земель, находящихся вдоль дорог

Мэр Саранска распорядился активнее проводить ревизию земель, находящихся вдоль дорог

Мэр Саранска Петр Тултаев распорядился активнее проводить ревизию муниципального имущества и земель, которые находятся вдоль автомобильных дорог.

13 августа во время оперативного совещания, которое проходило в стенах городской администрации, Петр Тултаев заявил о том, что муниципальное имущество и земли, находящиеся вдоль автомобильных дорог по адресам – Северо-Восточное и Лямбирское шоссе, а также улицы Косарева и Титова, необходимо чаще подвергать ревизии. 

Мэр города поручил чиновникам составить список муниципального имущества и земель, которые могут быть интересны представителям малого бизнеса, с указанием площади и стоимости.

После составления указанного списка, по словам Петра Тултаева, будут проведены торги.


Источник: adm-saransk.ru