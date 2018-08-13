В Ардатовском районе в результате ДТП пострадал человек

В Ардатовском районе Республики Мордовия по причине съезда автомобиля в кювет был травмирован человек.

Указанное происшествие произошло утром 11 августа на 54-м километре автомобильной дороги, пролегающей между населенными пунктами Комсомольский, Атяшево и Ардатов. Водитель автомобиля неустановленной марки не сумел удержать контроль над управлением, в результате чего машина на полном ходу вылетела с проезжей части в кювет.

Вследствие съезда машины в кювет был травмирован один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент ничего неизвестно.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят причину, из-за которой автомобилист не смог справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru