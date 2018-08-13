В следующем году в Саранске начнется строительство дороги на улице Пролетарской

Мэр Саранска Петр Тултаев распорядился начать разработку проектно-сметной документации дороги на улице Пролетарской от улицы Строительной до Лодыгина.

Во время оперативного совещания, которое прошло 13 августа, Петр Тултаев сообщил, что на минувшей неделе он посетил указанный участок и обнаружил там две теплотрассы, предназначение которых остается под вопросом, и заброшенные дачные участки.

Кроме того, мэр города отметил, что участок проезжей части, соединяющий улицы Лодыгина и Строительную, будет востребованным и позволит разгрузить основные магистрали Саранска.

Работы на указанном участке начнутся в следующем году.

Источник: adm-saransk.ru