Жители Саранска недовольны рекламными конструкциями

Жители Саранска недовольны видом некоторых рекламных конструкций.

Соответствующее заявление сделал мэр Саранска Петр Тултаев во время оперативного совещания. По его словам, горожане неоднократно жаловались ему на ненадлежащий вид некоторых рекламных конструкций.

Петр Тултаев заявил о том, что необходимо разработать план размещения рекламных конструкций на территории Саранска. В случае необходимости чиновники должны съездить в другие города и ознакомиться с их опытом решения данной проблемы.

Также мэр Саранска акцентировал внимание на том, что многие рекламные конструкции морально устарели и по этой причине не соответствуют облику города, который постепенно меняется.

Кроме того, Петр Тултаев отметил, что в Саранске немало незаконно установленных рекламных конструкций, которые необходимо ликвидировать.

Также мэр Саранска призвал чиновников контролировать внешний вид фасадов зданий.

Источник: adm-saransk.ru