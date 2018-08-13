В Саранске в ДТП пострадал человек

В Саранске в результате автомобильной аварии был травмирован человек.

Днем 11 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории Пролетарского района города произошло ДТП. Водитель автомобиля, марка которого не сообщается, проезжая мимо дома №5, расположенного по адресу – улица Лодыгина, на полном ходу врезался в стоящее транспортное средство.

Вследствие данного ДТП был травмирован один человек. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшим, неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причину данного инцидента.

Источник: 13.mchs.gov.ru