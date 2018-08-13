В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких краж

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего местного жителя, который подозревается в совершении нескольких краж.
Наряд вневедомственной охраны Росгвардии во время утреннего патрулирования получил оперативное сообщение о том, что в одном из крупнейших супермаркетов Саранска было совершено преступление. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что охранники указанного торгового заведения задержали мужчину, который через забор проник на территорию супермаркета и пытался похитить имущество.
Кроме того, выяснилось, что несколько дней тому назад камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина, похожий на задержанного, похищает с территории супермаркета металлические стеллажи.
Задержанный, которым оказался 33-летний житель Саранска, признался в том, что он причастен к совершению указанного преступления, а также сообщил, что сдал похищенные стеллажи в пункт приема металла.
По данному факту проводится проверка.
Источник: vk.com/public150482615