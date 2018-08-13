В Краснослободском районе в ДТП пострадал 15-летний мотоциклист

В Краснослободском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадал 15-летний подросток.

Указанное происшествие произошло 11 августа. 15-летний парень, управлявший мотоциклом марки «Восход», в определенный момент движения не сумел должным образом проконтролировать дорожную ситуацию и на полном ходу врезался в легковой автомобиль марки «Рено-Логан».

Мотоциклист был доставлен в районную больницу. Медики диагностировали у подростка несколько ушибов.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.

Источник: гибдд.рф