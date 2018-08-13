В Саранске прошла ярмарка мёда

12 августа в Саранске прошла медовая ярмарка.

В указанном мероприятии приняли участие представители 24 пчеловодческих товариществ со всего региона. В общей сложности в ходе данной ярмарки было продано 2 тонны мёда. Стоимость сладкого лакомства варьировалась в ценовом диапазоне от 1300 до 1500 рублей. Также на ярмарке продавались яблоки и груши.

Горожане остались довольны данной ярмаркой.

Мэр Саранска Петр Тултаев распорядился разрешить продавать на ярмарках мёда цветочную рассаду и саженцы.

Следующая медовая ярмарка пройдет в Саранске 26 августа.

По информации пресс-службы городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru