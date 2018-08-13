Саранские чиновники помогут школьникам подготовиться к новому учебному году

Мэр Саранска Петр Тултаев призвал чиновников оказать подшефным семьям помощь в процессе подготовки к новому учебному году.

13 августа Петр Тултаев во время проведения оперативного совещания упомянул о том, что у всех руководителей структурных подразделений города есть подшефные семьи, которым они помогают в процессе подготовки к различным праздникам. Сейчас пришло время готовиться к началу нового учебного года.

Мэр города напомнил о том, что немало саранских семей в настоящее время находятся в затруднительно финансовом положении и нуждаются в материальной помощи.

Кроме того, Петр Тултаев призвал чиновников предоставлять детям, чьи родители ведут асоциальный образ жизни, необходимые школьные принадлежности, поскольку взрослые могут потратить деньги не по назначению.

Источник: adm-saransk.ru