Житель Краснослободска пытался расплатиться в магазине сувенирными деньгами

В Краснослободске сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего местного жителя, который пытался расплатиться в магазине сувенирной денежной купюрой.

Недавно полицейские получили сообщение о том, что в одном из продуктовых магазинов мужчина намеревался расплатиться сувенирной денежной купюрой номиналом 5 тыс. рублей с подписью «Банк приколов».

Продавщица в кратчайшие сроки обнаружила, что банкнота является копией настоящей купюры и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний горожанин, ранее имевший проблемы с законом. Гражданин сообщил, что сувенирная купюра была им куплена в Москве. По причине отсутствия денег мужчина решил расплатиться указанной банкнотой, надеясь на то, что продавец не заметит никаких отличий.

Источник: 13.мвд.рф