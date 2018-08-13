В Мордовии полицейские задержали троих подозреваемых в незаконном хранении наркотиков

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали трех местных жителей, которые подозреваются в незаконном хранении наркотиков.

В Рузаевском районе полицейские в ходе личного досмотра местного жителя 1998 года рождения обнаружили и конфисковали 0,29 грамма синтетических наркотиков.

В Ардатовском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина 1983 года рождения. В ходе досмотра данного гражданина было изъят 1 грамм синтетических наркотиков.

В Саранске полицейские изъяли 7,68 грамма конопли у безработной местной жительницы 1999 года рождения.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела.

Источник: 13.мвд.рф