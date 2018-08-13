Житель Чамзинки едва не лишился глаза во время пьяной ссоры

В Чамзинке был задержан 25-летний местный житель, который подозревается в избиении своего 32-летнего знакомого.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 25-летний ранее судимый житель Чамзинки и его 32-летний знакомый, находясь в компании общих приятелей, употребляли спиртные напитки. В определенный момент между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой младший участник конфликта ударил оппонента кулаком в глаз.

Пострадавший получил контузию левого глаза, гифему и гемофтальм.

25-летний участник ссоры в данный момент задержан. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф