В одной из мордовских колоний появилась новая библиотека

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия появилась новая библиотека.

Новое помещение библиотеки было введено в эксплуатацию в исправительной колонии №6. В библиотеке были установлены новые стеллажи для книг и столы. Кроме того, была оформлена наглядная агитация.

Помимо этого, был произведен ремонт ветхих книг. В настоящее время книжный фонд библиотеки составляет более 3 тыс. экземпляров.

Чтение книг позволит заключенным скрасить тюремные будни и быстрее стать на путь исправления.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su