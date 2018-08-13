Житель Рузаевки, избивавший полицейских ногами, предстанет перед судом

В Рузаевке предстанет перед судом 18-летний местный житель, который намеревался избить сотрудников полиции.

В ночь на 12 июля стражи порядка задержали 18-летнего парня, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские посадили молодого человека в салон служебной машины. Обвиняемому показалось, что с ним грубо обращаются. В ответ на это парень принялся отбиваться от полицейских ногами. Одного из сотрудников правоохранительных органов парень ударил ногой в лицо.

Молодой человек полностью признает свою вину.

В скором времени суд вынесет приговор в отношении 18-летнего дебошира.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru