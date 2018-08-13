В Краснослободском районе в результате ДТП пострадал человек

В Краснослободском районе Республики Мордовия произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого пострадал человек.

Вечером 11 августа на 3-м километре магистрали, соединяющей Саранск и федеральную трассу М-5 «Урал», не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств был травмирован один человек. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшим, в данный момент ничего неизвестно.

В устранении последствий ДТП принимали участие три сотрудника МЧС.

Причина столкновения автомобилей в настоящее время устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru