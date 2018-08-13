В Мордовии прошла операция «Безопасный регион»

В Республике Мордовия сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги проведения операции под названием «Безопасный регион».

Указанная операция проводилась 10 и 11 августа на территории Саранска и всех районов республики. В общей сложности сотрудники Госавтоинспекции выявили 114 нарушений правил дорожного движения. Кроме того, стражи порядка задержали 18 автомобилистов, которые сели за руль, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, дабы не подвергать себя и своих пассажиров опасности.

По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф