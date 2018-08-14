Житель Саранска утонул, пытаясь переплыть реку

В Ковылкинском районе Республики Мордовия утонул житель Саранска.

11 августа житель Саранска 1950 года рождения отдыхал вместе со своими друзьями на берегу реки Мокша, недалеко от села Кочелаево. В определенный момент мужчина решил переплыть реку. Не доплыв до противоположного берега 20 метров, гражданин ушел под воду.

Затем на место происшествия прибыли водолазы региональной поисково-спасательной службы, которые после нескольких часов поиска доставили тело жителя Саранска на берег.

В ходе медицинской экспертизы было установлено, что мужчина скончался в результате утопления.

Источник: 13.mchs.gov.ru