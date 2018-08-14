В Дубенском районе в ДТП погиб человек

В Дубенском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Указанное происшествие произошло ранним утром 13 августа на одном из участков трассы, пролегающей между Саранском и Ульяновском. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан-Тиида», в определенный момент движения отвлекся от управления, по причине чего транспортное средство врезалось в машину марки «Вольво», которая стояла у края проезжей части.

Виновник ДТП скончался на месте происшествия. Его пассажирка была госпитализирована. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить обстоятельства ДТП.

Источник: 13.mchs.gov.ru