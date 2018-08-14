В Лямбирском районе прошла акция «Жизнь без наркотиков»

В Лямбирском районе Республики Мордовия прошла акция под названием «Жизнь без наркотиков».

Организаторами указанной акции стали представители УНК МВД по Республике Мордовия и ММО МВД России «Лямбирский». Для молодежи, проживающей на территории упомянутого района, были организованы спортивно-массовые мероприятия. Кроме того, участники акции посетили выставки и мастер-классы по народным промыслам.

Также полицейские побеседовали с молодежью о проблеме наркомании и рассказали о негативных последствиях употребления запрещенных веществ.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф