Интернет-мошенница похитила у жительницы Саранска 200 тыс. рублей

Жительница Саранска, доверившись неизвестной интернет-мошеннице, лишилась 200 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия, недавно жительница Октябрьского района Саранска разместила на популярном сайте объявление о продаже свадебного платья стоимостью 9 тыс. рублей. Спустя некоторое время с горожанкой связалась ранее неизвестная женщина. Незнакомка сообщила, что ей понравился товар, и она готова его приобрести. Кроме того, покупательница решила не медлить с оплатой и попросила горожанку подойти к ближайшему банкомату.

Пострадавшая в надежде получить деньги, подошла к банкомату и совершила ряд действий, строго следуя инструкциям незнакомки. Затем женщина получила смс-сообщение о том, что с её банковского счета была снята денежная сумма в размере 200 тыс. рублей. Выяснилось, что, действуя по инструкциям мошенницы, горожанка, сама того не понимая, подключила услугу «мобильный банк». После получения информации о снятии денежных средств пострадавшая заблокировала банковскую карту и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции устанавливают личность мошенницы.

Источник: 13.мвд.рф