В Мордовии разыскивается пропавший без вести местный житель

В Республике Мордовия сотрудники правоохранительных органов продолжают разыскивать местного жителя, который несколько лет назад пропал без вести.

Фролкин Павел Петрович 1957 года рождения, проживающий в поселке Ударный Зубово-Полянского района, 30 апреля 2004 года заступил сторожем на лесную делянку, разрабатываемую ИК-4. С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно.

На левом плече мужчины набиты татуировки в виде самолета и текста. Кроме того, татуировка в виде текста набита на запястье левой руки. Также на одном из пальцев правой руки набита татуировка в виде креста.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится мужчина, могут сообщить данную информацию по телефонам: 8(83458) 2-14-02, 8(8342) 385931 или 02.

Источник: 13.мвд.рф