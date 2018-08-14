20-летний житель Саранска подозревается в краже велосипеда

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего местного жителя, который подозревается в похищении велосипеда.

Недавно полицейские получили сообщение о том, что из одного из подъездов жилого дома, расположенного по адресу – улица Грузинская, был похищен велосипед.

Сотрудники правоохранительных органов провели необходимые мероприятия и установили, что велосипед мог похитить 20-летний житель Саранска без постоянного места работы. Молодой человек полностью признал свою вину. Похищенный велосипед был возвращен законному владельцу.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф