Министр внутренних дел по Республике Мордовия посетил Ардатовский район

Министр внутренних дел по Республике Мордовия Юрий Арсентьев посетил с рабочим визитом Ардатовский район.

В ходе визита Юрий Арсентьев обсудил с руководством районной полиции вопросы, которые касаются оперативно-служебной деятельности. Также министр лично проверил работу дежурной смены и техническое оснащение отдела.

Кроме того, Юрий Арсентьев пообщался с личным составом, чтобы оценить морально-психологический климат, который в настоящее время имеет место в служебных коллективах.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф