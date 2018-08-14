В Мордовии проходит операция «Автобус»

На территории Республики Мордовия проходит оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Автобус».

В период с 14 по 17 августа сотрудники правоохранительных органов будут проверять общественный транспорт. В первую очередь внимание будет уделяться техническому состоянию транспортных средств, которые используются для перевозки пассажиров.

Также особое внимание будет уделено организованным перевозкам групп детей автобусами.

Главной целью акции является предупреждение ДТП с участием общественного транспорта.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф