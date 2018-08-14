Житель Краснослободска подозревается в краже лома черного металла

В Атюрьевском районе Республики Мордовия сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя Краснослободска, который подозревается в похищении более 500 кг лома черного металла.

Недавно полицейские получили сообщение о том, что с территории неработающей в настоящее время фермы, расположенной на территории села Кишалы, было похищено 510 кг лома черного металла.

По подозрению в совершении указанной кражи был задержан 32-летний житель Краснослободска. Мужчина признал свою вину. Гражданин сообщил, что 20 июля он погрузил лом черного металла в прицеп личного автомобиля, вывез его за пределы фермы, а затем сдал похищенное в ближайший пункт приема металлолома.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф