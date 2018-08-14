В Саранске прокуратура выявила нарушения законодательства о легализации преступных доходов

В Саранске сотрудники прокуратуры выявили несколько нарушения законодательства о легализации доходов, добытых преступных путем.

Представителями ведомства было установлено, что индивидуальный предприниматель и ООО «Мой бухгалтер», которые оказывают услуги в сфере бухгалтерского учета, проведения финансового аудита и налогового консультирования, вопреки требованиям действующего законодательства не совершили ряд действий, направленных на установление источников доходов клиентов.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры обнаружили три сайта, которые содержат информацию о способах вывода денежных средств в офшоры, а также о предоставлении услуг в данной сфере.

В данный момент указанные нарушения законодательства полностью устранены.

Источник: prokrm.ru