В сентябре в Саранске изменится стоимость проезда в общественном транспорте на трех маршрутах.

Стоимость проезда изменится с 3 сентября нынешнего года. Данные изменения коснутся маршрутов № 23 «р.п. Луховка – Химмаш – Северо-Запад – Центр», №34 «ул. Солнечная – Юго-Запад» и №66 «ул. Солнечная – Элеватор».

Стоимость проезда по указанным маршрутам с 3 сентября будет составлять 20 рублей.

Стоит упомянуть о том, что в настоящее время перевозчик имеет право самостоятельно устанавливать стоимость проезда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru