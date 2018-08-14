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В сентябре в Саранске изменится стоимость проезда в общественном транспорте на трех маршрутах.
Стоимость проезда изменится с 3 сентября нынешнего года. Данные изменения коснутся маршрутов № 23 «р.п. Луховка – Химмаш – Северо-Запад – Центр», №34 «ул. Солнечная – Юго-Запад» и №66 «ул. Солнечная – Элеватор».
Стоимость проезда по указанным маршрутам с 3 сентября будет составлять 20 рублей.
Стоит упомянуть о том, что в настоящее время перевозчик имеет право самостоятельно устанавливать стоимость проезда.
По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.
Источник: adm-saransk.ru