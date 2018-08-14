Мордовские заключенные встретились с родственниками

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия прошел День открытых дверей.

В рамках указанного мероприятия исправительную колонию №2 посетили родные и близкие осужденных женщин. Специально для гостей учреждения была организована насыщенная программа, состоящая из экскурсии по территории колонии, а также посещения храма, библиотеки, столовой и общежития для осужденных.

Осужденные подготовили для гостей концертную программу.

Также было организовано чаепитие, в ходе которого осужденные смогли побеседовать со своими родными и близкими.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su