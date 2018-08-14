В Ичалковском районе по причине ДТП пострадали два человека

В Ичалковском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

13 августа водитель легкового автомобиля марки «Рено-Логан», двигаясь по автомобильной дороге, пролегающей между населенными пунктами Ичалки и Протасово, столкнулся с другой легковушкой аналогичной марки. После соударения одна из машин вылетела в кювет, а затем опрокинулась.

Были травмированы два человека. О состоянии пострадавших в данный момент ничего неизвестно.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия.

Источник: гибдд.рф