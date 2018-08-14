В Саранске машина скорой помощи протаранила легковушку

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В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи.
Указанное происшествие произошло вечером 13 августа по адресу – улица Волгоградская. По предварительной информации, водитель машины скорой помощи в определенный момент отвлекся от управления, вследствие чего транспортное средство врезалось в легковой автомобиль, который совершал разворот.
Удар был не очень сильным, поэтому транспортные средства не получили серьезных повреждений.
По предварительным данным, в результате данного ДТП никто не пострадал.
По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».
Источник: vk.com/saransk_photo