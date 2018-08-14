В Саранске машина скорой помощи протаранила легковушку

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи.

Указанное происшествие произошло вечером 13 августа по адресу – улица Волгоградская. По предварительной информации, водитель машины скорой помощи в определенный момент отвлекся от управления, вследствие чего транспортное средство врезалось в легковой автомобиль, который совершал разворот.

Удар был не очень сильным, поэтому транспортные средства не получили серьезных повреждений.

По предварительным данным, в результате данного ДТП никто не пострадал.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo