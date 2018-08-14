В Мордовии заключили под стражу двух мужчин, подозреваемых в убийстве

В Мордовии были заключены под стражу двое мужчин, которые подозреваются в совершении убийства в 2002 году.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в июне 2002 года 35-летний житель Московской области и 34-летний житель Саранска, действуя в составе преступной группировки «Юго-Запад», расстреляли 24-летнего молодого человека. От полученных ранений парень скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, убийство было совершено из-за раздела сфер криминального влияния.

В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: 13.мвд.рф