Мордовские полицейские рассказали детям о вреде наркотиков

В Республике Мордовия наркополицейские провели встречу с детьми, которые в настоящее время отдыхают в летнем оздоровительном лагере.

Указанная встреча была проведена на территории детского оздоровительного лагеря «Энергетик», расположенного в Кочкуровском районе. В ходе беседы сотрудники правоохранительных органов рассказали детям о последствиях употребления наркотических веществ.

Отдельное внимание сотрудники правоохранительных органов уделили вопросам, касающимся пропаганды употребления наркотиков в социальных сетях.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф