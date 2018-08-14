Мордовские борцы успешно выступили на чемпионате России

Спортсмены из Республики Мордовия успешно выступили на чемпионате России по греко-римской борьбе.

Указанные спортивные состязания несколько дней назад завершились в городе Одинцово Московской области. Республику Мордовия на данных соревнованиях представляли воспитанники ГБУ РМ «СШОР по борьбе им. А.В. Мишина».

Представители Мордовии завоевали четыре медали. Виталий Кабалоев и Заур Кабалоев по результатам соревнований получили золотые медали. Алексей Киянкин и Жамболат Локьяев завоевали серебряные медали.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru