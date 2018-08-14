Компания «АльянсОйл» выбрала виртуальную телефонию от «Ростелекома»

«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» компании по продаже нефтепродуктов «АльянсОйл». При помощи телефонной многоканальной сети на 30 номеров с интеграцией CRM* сотрудники организации теперь могут автоматически фиксировать входящие и исходящие вызовы.

«Нам важно всегда быть на связи с клиентами, и в этом помогает виртуальная телефония от «Ростелекома», которая работает в любом месте, где есть интернет, – отметил директор компании «АльянсОйл» Дмитрий Глебов. – Благодаря функциям переадресации и перераспределения вызовов ни одно обращение не остается без внимания. Мы регулярно изучаем статистику совершенных, принятых и пропущенных звонков, а при необходимости прослушиваем записи разговоров. Это помогает совершенствовать качество обслуживания клиентов и укреплять позиции на рынке».

При подключении «Виртуальной АТС» клиент получает телефонную сеть, которая обходится дешевле, чем стационарный телефон. Среди дополнительных преимуществ услуги − многоканальный номер, высокое качество связи и большой набор сопутствующих функций. Все плюсы можно оценить в течение бесплатного тестового периода.

«С виртуальной телефонией наши клиенты смогут сократить затраты на связь до 30%. Заказчики самостоятельно управляют услугой через личный кабинет, подключают и отключают пакеты опций, добавляют новые учетные записи. В случае изменения адреса абонентам не нужно перевозить громоздкое оборудование: услуга заработает на новом месте, как только появится скоростной интернет. При этом настройки системы и базы номеров сохранятся», – отметил директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Сергей Толстограев.

Подать заявку на подключение услуг для бизнеса от «Ростелекома» можно на сайте www.rt.ru в разделе «Для бизнеса» или по бесплатному номеру 8 800 200 3000.

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*Customer Relationship Management (система управления взаимоотношениями с клиентами) − прикладное программное обеспечение для организаций.