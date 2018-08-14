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Компания «АльянсОйл» выбрала виртуальную телефонию от «Ростелекома»

Компания «АльянсОйл» выбрала виртуальную телефонию от «Ростелекома»

«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» компании по продаже нефтепродуктов «АльянсОйл». При помощи телефонной многоканальной сети на 30 номеров с интеграцией CRM* сотрудники организации теперь могут автоматически фиксировать входящие и исходящие вызовы.

«Нам важно всегда быть на связи с клиентами, и в этом помогает виртуальная телефония от «Ростелекома», которая работает в любом месте, где есть интернет, – отметил директор компании «АльянсОйл» Дмитрий Глебов. – Благодаря функциям переадресации и перераспределения вызовов ни одно обращение не остается без внимания. Мы регулярно изучаем статистику совершенных, принятых и пропущенных звонков, а при необходимости прослушиваем записи разговоров. Это помогает совершенствовать качество обслуживания клиентов и укреплять позиции на рынке».

При подключении «Виртуальной АТС» клиент получает телефонную сеть, которая обходится дешевле, чем стационарный телефон. Среди дополнительных преимуществ услуги − многоканальный номер, высокое качество связи и большой набор сопутствующих функций. Все плюсы можно оценить в течение бесплатного тестового периода.

«С виртуальной телефонией наши клиенты смогут сократить затраты на связь до 30%. Заказчики самостоятельно управляют услугой через личный кабинет, подключают и отключают пакеты опций, добавляют новые учетные записи. В случае изменения адреса абонентам не нужно перевозить громоздкое оборудование: услуга заработает на новом месте, как только появится скоростной интернет. При этом настройки системы и базы номеров сохранятся», – отметил директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Сергей Толстограев.

Подать заявку на подключение услуг для бизнеса от «Ростелекома» можно на сайте www.rt.ru в разделе «Для бизнеса» или по бесплатному номеру 8 800 200 3000.

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*Customer Relationship Management (система управления взаимоотношениями с клиентами) − прикладное программное обеспечение для организаций.