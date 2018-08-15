В Ельниковском районе пьяный водитель снес с дороги машину с тремя детьми

В Ельниковском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек.

Указанное происшествие произошло вечером 14 августа на 93-м километре автомобильной дороги, пролегающей между Ковылкино, Краснослободском, Ельниками и Первомайском. Мужчина 1968 года рождения, управлявший автомобилем марки ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения, во время совершения обгона по касательной задел двигавшийся сбоку автомобиль марки «Тойота». После этого обе машины вылетели в кювет и опрокинулись.

Виновник ДТП получил ушиб грудной клетки и ссадину левой кисти. Женщина, управлявшая «Тойотой», и три её пассажира, среди которых мальчик 2015 года рождения и две девочки 2010 года рождения, доставлялись в Краснослободскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи участники ДТП были отпущены домой.

В отношении виновника аварии был составлен административный протокол.

Источник: гибдд.рф