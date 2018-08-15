В Краснослободске горел нежилой дом

В Краснослободском районе загорелся нежилой дом.

В ночь на 15 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Красная Подгора произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит нежилой дом. К моменту приезда пожарных пламя успело распространиться на площади 54 квадратных метров.

В кратчайшие сроки сотрудники МЧС смогли ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, вследствие пожара никто не пострадал.

По какой причине загорелась нежилая постройка, в настоящее время неизвестно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru