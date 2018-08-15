В Атюрьевском районе в ДТП погиб лишенный водительских прав автомобилист

В Атюрьевском районе Республики Мордовия в результате опрокидывания легкового автомобиля погиб мужчина.

Трагедия произошла ранним утром 14 августа на 4-м километре автомобильной дороги, пролегающей между населенными пунктами Атюрьево и Темников. Мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», в определенный момент движения не сумел удержать контроль над управлением, по причине чего машина на полном ходу вылетела с проезжей части в кювет. На этом развитие трагических событий не остановилось. Вылетев в кювет, легковушка перевернулась на крышу.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте инцидента. Двум пассажирам легковушки понадобилась медицинская помощь.

Выяснилось, что не так давно автомобилист был лишен водительского удостоверения.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП.

Источник: гибдд.рф