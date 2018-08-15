В Саранске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

В Саранске полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном хранении синтетических наркотических веществ.

30-летний житель Саранска был задержан представителями правоохранительных органов в дневное время суток на территории микрорайона Химмаш. В ходе личного досмотра гражданина стражи порядка обнаружили и конфисковали 0,24 грамма синтетических наркотиков.

Мужчина сообщил, что запрещенные вещества он приобрел в Интернете.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении горожанина.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф