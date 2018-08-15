66-летняя жительница Саранска стала жертвой интернет-мошенника

66-летняя жительница Саранска лишилась денег, пытаясь их же заработать посредством предоставления в аренду жилья.

Недавно 66-летняя жительница Саранска разместила на популярном сайте объявление об аренде квартиры. В кратчайшие сроки с горожанкой связался неизвестный мужчина, который сообщил о намерении снять жилье. Также гражданин изъявил желание перечислить предоплату и под этим предлогом попросил женщину продиктовать номер её банковской карты.

Горожанка выполнила просьбу незнакомца, а затем обнаружила, что с её банковского счета исчезла денежная сумма в размере 50 тыс. рублей.

Полицейские проводят проверку по факту мошенничества.

Источник: 13.мвд.рф